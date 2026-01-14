Proton VPN stopt support van oude OpenVPN-configuratiebestanden

Proton VPN stopt de support van oude OpenVPN-configuratiebestanden, zo heeft de vpn-provider vandaag aangekondigd. Het gaat specifiek om bestanden die voor september 2023 door gebruikers via Proton VPN zijn gedownload. Gebruikers die van oudere configuratiebestanden gebruikmaken en met een handmatige OpenVPN-configuratie willen blijven werken moeten voor het eind van februari nieuwe configuratiebestanden downloaden.

De nieuwe configuratiebestanden maken gebruik van de nieuwe OpenVPN-certificaten van Proton VPN. De vpn-provider laat gebruikers op verschillende manieren verbinding met de vpn-servers te maken. Zo zijn er apps, maar is het ook mogelijk om OpenVPN-configuratiebestanden van Proton VPN te downloaden en die in combinatie met een third-party client te gebruiken om verbinding met de vpn-servers te maken.

Volgens Proton VPN is OpenVPN een oud vpn-protocol dat 'bloated' en traag is in vergelijking met nieuwere protocollen zoals WireGuard en het eigen Stealth-protocol. De vpn-provider zegt dat het daarom ondersteuning van OpenVPN in de Proton VPN-apps zal gaan stoppen. In plaats van een handmatige OpenVPN-configuratie voor Proton VPN te gebruiken adviseert de vpn-provider het gebruik van de eigen apps of WireGuard.

Handmatige OpenVPN-configuraties worden alleen aangeraden op systemen die geen WireGuard ondersteunen. Gebruikers van de oudere vpn-configuraties moeten die updaten, want na 28 februari zal het niet meer mogelijk zijn om met deze configuratiebestanden verbinding met de vpn-servers te maken.