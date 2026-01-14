Proton VPN stopt support van oude OpenVPN-configuratiebestanden

Proton VPN stopt de support van oude OpenVPN-configuratiebestanden, zo heeft de vpn-provider vandaag aangekondigd. Het gaat specifiek om bestanden die voor september 2023 door gebruikers via Proton VPN zijn gedownload. Gebruikers die van oudere configuratiebestanden gebruikmaken en met een handmatige OpenVPN-configuratie willen blijven werken moeten voor het eind van februari nieuwe configuratiebestanden downloaden.
De nieuwe configuratiebestanden maken gebruik van de nieuwe OpenVPN-certificaten van Proton VPN. De vpn-provider laat gebruikers op verschillende manieren verbinding met de vpn-servers te maken. Zo zijn er apps, maar is het ook mogelijk om OpenVPN-configuratiebestanden van Proton VPN te downloaden en die in combinatie met een third-party client te gebruiken om verbinding met de vpn-servers te maken.
Volgens Proton VPN is OpenVPN een oud vpn-protocol dat 'bloated' en traag is in vergelijking met nieuwere protocollen zoals WireGuard en het eigen Stealth-protocol. De vpn-provider zegt dat het daarom ondersteuning van OpenVPN in de Proton VPN-apps zal gaan stoppen. In plaats van een handmatige OpenVPN-configuratie voor Proton VPN te gebruiken adviseert de vpn-provider het gebruik van de eigen apps of WireGuard.
Handmatige OpenVPN-configuraties worden alleen aangeraden op systemen die geen WireGuard ondersteunen. Gebruikers van de oudere vpn-configuraties moeten die updaten, want na 28 februari zal het niet meer mogelijk zijn om met deze configuratiebestanden verbinding met de vpn-servers te maken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.