Vpn-provider Mullvad volledig gestopt met ondersteuning van OpenVPN

Vpn-provider Mullvad is volledig gestopt met de ondersteuning van OpenVPN. Gebruikers van de vpn-dienst kunnen daardoor niet meer via OpenVPN verbinding met de vpn-servers van Mullvad maken. "WireGuard is de toekomst", zo liet Mullvad onlangs nog weten. OpenVPN is een populair vpn-protocol dat in 2001 werd gelanceerd. WireGuard verscheen in 2015. Volgens Mullvad biedt WireGuard inmiddels dezelfde obfuscatie als OpenVPN, maar met veel betere security en prestaties.

Eind 2024 liet de vpn-provider al weten dat het van plan was om OpenVPN in de eigen systemen uit te faseren. Dat moment is vandaag gekomen. Mullvad stelt dat gebruikers in de meeste gevallen zelf geen actie hoeven te ondernemen. Gebruikers die eerder OpenVPN als vpn-protocol hadden gekozen worden namelijk automatisch overgezet naar WireGuard. Alleen in gevallen waarbij er een specifieke OpenVPN-server of locatie met alleen een OpenVPN-server was geselecteerd, kan er geen verbinding met de vpn-servers van Mullvad worden gemaakt en moet er handmatig een nieuwe locatie worden gekozen.

Gebruikers die via een externe app of router gebruikmaken van de Mullvad OpenVPN-servers moeten hier ook aanpassingen in doorvoeren, omdat deze servers vandaag offline worden gehaald. "Als je nog ergens gebruikmaakt van OpenVPN adviseren we je om op WireGuard over te stappen", aldus de vpn-provider een aantal weken geleden. Gisteren maakte vpn-provider Proton VPN bekend dat het support van OpenVPN in de eigen apps gaat stoppen.