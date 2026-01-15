Belgische ziekenhuizen vallen wegens ransomware terug op pen en papier

Twee Belgische ziekenhuizen in Deurne en Antwerpen zijn wegens een ransomware-aanval teruggevallen op pen en papier. De ziekenhuizen van AZ Monica werden dinsdagochtend slachtoffer van de aanval. "We ondervinden nog steeds de gevolgen van het cyberincident. Dit wil zeggen dat onze it-systemen nog niet zijn opgestart", zo liet de organisatie gisteren weten. "Zolang onze it-systemen niet terug opgestart kunnen worden, zullen wij op een beperkte capaciteit draaien."

Vanwege de ransomware-aanval werden allerlei behandelingen en operaties geannuleerd en patiënten die kritische zorg ontvangen naar andere ziekenhuizen overgebracht. AZ Monica zegt dat patienten die naar het ziekenhuis komen rekening moeten houden met wachttijden. "Aangezien we heel wat zaken op papier moeten registreren. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen." Verder worden patiënten opgeroepen om hun medicatie in de originele verpakking mee te nemen en een bepaalde app op de telefoon te installeren om zo medische gegevens met de behandelende arts te kunnen delen.

"Onze spoeddienst draait op een lage capaciteit. Er worden geen patiënten via de ziekenwagen naar onze spoeddienst gebracht. We vragen dan ook zoveel mogelijk om bij een dringende zorgvraag, contact op de nemen met uw huisarts, een huisartsenwachtpost of een andere spoeddienst", zo laat AZ Monica verder weten. VRT NWS meldde gisterenavond dat het ziekenhuis in Antwerpen vandaag de deuren weer opent. Beide ziekenhuizen zullen voorlopig op vijftig procent van de normale capaciteit draaien.

Wanneer de ziekenhuizen de systemen weer zullen opstarten is nog onbekend. "We willen honderd procent zeker zijn dat de toegangspoort waarlangs de daders zijn binnengedrongen volledig is afgesloten. Intussen werken we aan een stappenplan om het systeem veilig opnieuw op te starten", laat een woordvoerder weten. Die zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er patiëntengegevens zijn buitgemaakt. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.