Privacy-OS Tails stopt met aanbieden van downloads via BitTorrent

Het op privacy gerichte besturingssysteem Tails is gestopt met het aanbieden van downloads via BitTorrent. "De BitTorrent versie 1 bestanden die we tot nu toe hebben aangeboden kunnen een beveiligingsrisico worden. We denken dat het updaten naar BitTorrent versie 2 de extra migratie- en onderhoudskosten voor ons team niet waard is", aldus een verklaring van de ontwikkelaars.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties.

De installatiebestanden van Tails waren altijd te downloaden via HTTPS en BitTorrent. Deze laatste optie is met de release van Tails 7.4 niet meer beschikbaar. Vorig jaar maart vond elf procent van de Tails-downloads nog plaats via BitTorrent. Toch is er nu besloten deze downloadmethode te laten vallen. Hiervoor wordt onder andere gewezen naar de eerder genoemde BitTorrent versie 1 bestanden. Die maken gebruik van hashingalgoritme SHA-1, wat volgens de ontwikkelaars een beveiligingsrisico is. Via de hash kunnen gebruikers de integriteit van hun download verifiëren.

Daarnaast zijn er ook nog andere bezwaren, zoals de ondersteuning van BitTorrent versie 2 door sommige clients en dat het uitbrengen van nieuwe Tails-versies door trage downloads van de BitTorrent seed soms vertraging opliep. Verder stelt het ontwikkelteam dat het direct downloaden van Tails via één van de mirrors meestal sneller is.