'Socialmediaplatforms sluiten 4,7 miljoen Australische accounts in maand tijd'

Sinds vorig maand in Australië het socialmediaverbod voor internetgebruikers onder de 16 jaar van kracht werd zijn in totaal 4,7 miljoen accounts door verschillende platforms gesloten, zo claimt de Australische eSafety Commissioner Julie Inman Grant. Ze zegt zeer tevreden te zijn met deze voorlopige resultaten. Het socialmediaverbod geldt voor Facebook, Instagram, Kick Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X en YouTube.

Deze platforms moeten ervoor zorgen dat gebruikers onder de 16 jaar geen account hebben of kunnen aanmaken. Overtreding van het verbod kan leiden tot boetes van omgerekend tientallen miljoenen euro's. Volgens de eSafety Commissioner laten de cijfers zien dat de platforms "betekenisvolle maatregelen" hebben genomen om te voorkomen dat gebruikers onder de 16 jaar een account hebben. Ze erkent ook dat er gebruikers onder de 16 jaar zijn die maatregelen hebben gevonden om toch van social media gebruik te blijven maken.

“Hoewel sommige kinderen creatieve manieren vinden om actief te blijven op social media, is het belangrijk om te beseffen dat, net als bij andere wetgeving die we hebben, het succes wordt gemeten aan de hand van afgenomen schade en het aanpassen van culturele normen", aldus Inman Grant. "Snelheidslimieten zijn bijvoorbeeld geen mislukking omdat sommige mensen te hard rijden. De meeste mensen zullen het erover eens zijn dat de wegen er juist veiliger door worden. Na verloop van tijd neemt de naleving toe, worden normen geaccepteerd en nemen de veiligheidsvoordelen toe."

Eerder deze week liet Meta weten dat het op Instagram, Facebook en Threads bijna 550.000 Australische accounts had gesloten. De Britse premier Keir Starmer maakte deze week bekend dat hij open staat voor een socialmediaverbod in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de impact van het Australische beleid wordt bekeken. Vanwege het Australische socialmediaverbod moeten alle gebruikers in het land die een account willen aanmaken leeftijdsverificatie ondergaan.