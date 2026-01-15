VK maakt digitaal identiteitsbewijs toch niet verplicht voor werkenden

De Britse regering zal het digitale identiteitsbewijs dat het wil invoeren toch niet verplicht voor werkenden maken, zo heeft de Britse premier Keir Starmer laten weten. Starmer maakte vorig jaar bekend dat hij een digitaal id-bewijs wil uitrollen dat alle werkenden in het Verenigd Koninkrijk verplicht moeten hebben. De Britse premier ziet ook toepassingen voor het digitale identiteitsbewijs bij het toelatingsproces dat scholen en universiteiten hanteren, hypotheekaanvragen en aanvragen voor rijbewijzen.

De digitale identiteit zal in de toekomst ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot zaken als rijbewijzen, kinderbijslag en uitkeringen, zo liet de bewindsman tijdens de aankondiging weten. Een parlementaire petitie tegen de invoering van het digitaal ID werd door zo'n drie miljoen Britten ondertekend. Starmer stelt nu dat het digitaal ID toch niet verplicht wordt voor werkenden, meldt de BBC. Een overheidsfunctionaris laat tegenover The Guardian weten dat verplichting vanwege pr-redenen is geschrapt, omdat hier veel kritiek op was.

"We weigeren om te worden behandeld als een streepjescode", liet privacyorganisatie Big Brother Watch eerder over het plan weten. Nu spreekt Big Brother Watch over een monumentale overwinning voor vrijheid in het Verenigd Koninkrijk en dat het laat zien dat als genoeg mensen bijeen komen het mogelijk is om te voorkomen dat het land in een dystopische surveillancestaat verandert.