Nieuws
image

Canadese toezichthouder lekt persoonlijke gegevens 750.000 investeerders

donderdag 15 januari 2026, 16:38 door Redactie, 1 reacties

De Canadese effectentoezichthouder CIRO heeft als gevolg van een phishingaanval de persoonlijke gegevens van 750.000 Canadese investeerders gelekt. Het gaat om geboortedatums, telefoonnummers, jaarinkomen, sociale verzekeringsnummers, burgerservicenummers, beleggingsrekeningnummers en rekeningafschriften. De CIRO is de Canadese toezichthouder die toeziet op de effectenhandel in het land.

Het datalek werd vorig jaar augustus voor het eerst gerapporteerd, maar de Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) heeft nu het aantal slachtoffers bekendgemaakt. In de aankondiging wordt gesteld dat het datalek het gevolg is van een "geraffineerde phishingaanval", maar verdere details over deze aanval of wat die geraffineerd maakt zijn niet gegeven. CIRO biedt slachtoffers twee jaar gratis kredietmonitoring en bescherming tegen identiteitsdiefstal.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 17:06 door Anoniem
BS!

Zodra er gemeld wordt over "geraffineerde phishingaanval" geloof ik er geen zak meer van. Hier is gewoon iemand dom geweest en op een linkje geklikt. En vervolgens gegevens ingevuld...

Anders had je na 3 maanden echt wel achterhaald wat er gebeurd is.

We moeten de regels hiervoor maar eens aanscherpen. Zonder duidelijke info over hoe het gebeurd is, extra boete! Want dit is echt belachelijk. Men houdt het allemaal geheim en stil.

Uit de statement:
A leading third-party forensic IT investigator was retained to determine what information was impacted.
en
After more than 9,000 hours of examination, we can now confirm the full extent of the incident.

En nog steeds niet zeggen hoe het gebeurd kan zijn. Vanuit gaande dat deze mensen niet goedkoop zijn: 9000 uur * 250 euro/uur = 2.250.000 aan kosten??
Dus 3 maanden prutsen, 2 miljoen aftikken en nog niets willen zeggen.... prutsers

TheYOSH
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image