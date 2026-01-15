Canadese toezichthouder lekt persoonlijke gegevens 750.000 investeerders

De Canadese effectentoezichthouder CIRO heeft als gevolg van een phishingaanval de persoonlijke gegevens van 750.000 Canadese investeerders gelekt. Het gaat om geboortedatums, telefoonnummers, jaarinkomen, sociale verzekeringsnummers, burgerservicenummers, beleggingsrekeningnummers en rekeningafschriften. De CIRO is de Canadese toezichthouder die toeziet op de effectenhandel in het land.
Het datalek werd vorig jaar augustus voor het eerst gerapporteerd, maar de Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) heeft nu het aantal slachtoffers bekendgemaakt. In de aankondiging wordt gesteld dat het datalek het gevolg is van een "geraffineerde phishingaanval", maar verdere details over deze aanval of wat die geraffineerd maakt zijn niet gegeven. CIRO biedt slachtoffers twee jaar gratis kredietmonitoring en bescherming tegen identiteitsdiefstal.
