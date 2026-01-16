Rechter verwerpt zaak CrowdStrike-aandeelhouders over wereldwijde storing

Een federale Amerikaanse rechter heeft een zaak die aandeelhouders tegen CrowdStrike aanspanden, wegens de wereldwijde ict-storing die het securitybedrijf veroorzaakte, verworpen. Volgens de aandeelhouders had CrowdStrike hen bedrogen door te verbergen dat het software niet goed testte en de kwaliteitscontroles tekort schoten. In juli 2024 bracht CrowdStrike een defecte update uit die ervoor zorgde dat miljoenen computers stopten met werken. Het gaat om één van de grootste ict-storingen in de geschiedenis.

Volgens de rechter hebben de aandeelhouders niet kunnen onderbouwen dat uitspraken van CrowdStrike-bestuurders onjuist of misleidend waren, of met de intentie waren gedaan om te frauderen. De aanklagers stelden dat CrowdStrike geen "testplannen en quality assurance team" had, waarbij ze onder andere voormalige medewerkers citeerden, en dat de directie snelheid het belangrijkste vond, om zo de winst te maximaliseren.

De rechter stelde dat de aandeelhouders op basis van de genoemde uitspraken niet konden bewijzen dat CrowdStrike of de directie het plan had om bewust fraude te plegen. In een reactie tegenover persbureau Reuters laat CrowdStrike weten dat het tevreden is met de beslissing om de zaak te verwerpen. De aandeelhouders zeggen dat ze de uitspraak aan het bestuderen zijn. De defecte update zorgde ervoor dat de aandelenkoers van CrowdStrike in elf dagen tijd met 32 procent daalde en er 25 miljard dollar aan marktwaarde verdampte.