TikTok gaat komende weken leeftijd van Europese gebruikers schatten

TikTok gaat de komende weken technologie inzetten waarmee het de leeftijd van Europese gebruikers gaat schatten. Wanneer het platform denkt dat een account van een gebruiker onder de 13 jaar is wordt het geblokkeerd en uiteindelijk verwijderd. Gebruikers die hier bezwaar tegen maken moeten leeftijdsverificatie ondergaan, zoals een gezichtsscan, het delen van creditcardgegevens of het uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs in combinatie met een selfie. Dat heeft TikTok vandaag via de eigen website bekendgemaakt.

Volgens TikTok gaat de ingezette technologie naar verschillende zaken kijken, waaronder de informatie die gebruikers over zichzelf delen, zoals profielgegevens, gepubliceerde video's en ander "on-platform gedrag". In het geval de technologie een fout maakt kunnen gebruikers tegen de blokkade bezwaar maken. Deze gebruikers moeten dan hun leeftijd verifiëren.

TikTok biedt verschillende opties voor leeftijdsverificatie. Het gaat dan om het uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs in combinatie met een selfie, een foto met ouder of voogd, het verstrekken van creditcardgegevens of het ondergaan van een gezichtsscan, waarbij gebruikers een selfie moeten uploaden. Het systeem zal vervolgens schatten of de gebruiker 18 jaar of ouder is. TikTok zegt dat het de verstrekte gegevens alleen voor de leeftijdscontrole zal gebruiken.