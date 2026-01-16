Minister: afhankelijkheid van buitenlandse clouddiensten ongewenst

Bij de digitalisering van het Nederlandse energiesysteem is afhankelijkheid van buitenlandse clouddiensten en dominante techbedrijven ongewenst, zo stelt demissionair minister Hermans van Klimaat. Volgens Hermans is digitalisering noodzakelijk om de overgang naar een toekomstig energiesysteem mogelijk te maken. Het kabinet kwam eerder al met het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), waarin een visie staat voor het energiesysteem tot 2050.

Onlangs werd de Actieagenda Digitalisering van het Energiesysteem (ADE) gepresenteerd, waarin de digitalisering van het Nederlandse energiesysteem wordt besproken. Het gaat om vijf thema's die aan bod komen, waaronder een weerbaar elektriciteitssysteem. "Digitalisering brengt naast kansen ook nieuwe uitdagingen. Cyber- en fysieke weerbaarheid is essentieel voor een veilige en betrouwbare energievoorziening", aldus Hermans.

De minister voegt toe dat het hier gaat om weerbaarheid tegen natuurlijke en niet natuurlijke dreigingen én veerkracht bij verstoringen. "Tegelijk is het belangrijk om ongewenste afhankelijkheden te voorkomen, bijvoorbeeld van buitenlandse clouddiensten of dominante techbedrijven." In de ADE wordt hier verder op ingegaan. Zo wordt gesteld dat het belangrijk is om controle te houden over cruciale digitale capaciteiten. "Dat is nu nog te weinig het geval: digitale soevereiniteit is een issue."

In de agenda wordt ook gesteld dat veel digitale diensten in handen van grote, vaak buitenlandse, techbedrijven zijn. "Als deze diensten op grote schaal worden toegepast in het elektriciteitssysteem, ontstaat het risico dat ze als drukmiddel worden ingezet. Ook kunnen buitenlandse overheden via ‘achterdeurtjes’ toegang krijgen tot gevoelige informatie." Volgens de ADE is volledige autonomie echter niet realistisch. "Het zelf ontwikkelen van digitale diensten vereist grote investeringen en is technisch complex." De agenda stelt dan ook de vraag hoe groot de bereidheid is om te investeren in digitale autonomie.