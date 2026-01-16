Let's Encrypt lanceert tls-certificaten met levensduur van zes dagen

Certificaatautoriteit Let's Encrypt biedt vanaf nu ook tls-certificaten aan met een levensduur van zes dagen. Volgens Matthew McPherrin van het ISRG, de organisatie achter Let's Encrypt, verbeteren certificaten met een korte levensduur de veiligheid, omdat ze vaker validatie vereisen en minder afhankelijk zijn van "onbetrouwbare intrekmechanismes".
Op dit moment zijn de door Let's Encrypt uitgegeven tls-certificaten negentig dagen geldig. Certificaten die maar zes dagen geldig zijn zouden de periode dat misbruik kan plaatsvinden drastisch verminderen, omdat ze juist zo snel verlopen. Daarnaast zijn ze ook minder afhankelijk van de methodes die nu worden gebruikt om gecompromitteerde of ongeldig uitgegeven certificaten in te trekken. "Helaas is het intrekken een onbetrouwbaar systeem, waardoor veel afhankelijke partijen kwetsbaar blijven totdat het certificaat verloopt", aldus McPherrin.
Vooralsnog zijn de "short-lived" certificaten opt-in en moeten gebruikers van Let's Encrypt hier zelf voor kiezen. Gebruikers die het vernieuwingsproces van hun certificaten volledig hebben geautomatiseerd zouden volgens McPherrin eenvoudig naar de zesdaagse certificaten moeten kunnen overstappen. Onlangs maakte Let's Encrypt al bekend dat de standaard levensduur van certificaten die het uitgeeft wordt verkort van 90 naar 45 dagen. Dat staat gepland voor begin 2028.
