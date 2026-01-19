Ophef in Valkenswaard over beveiligingscamera’s met ingebouwde microfoons

In Valkenswaard is ophef ontstaan over beveiligingscamera's in het Marktpaviljoen die beschikken over ingebouwde microfoons. De Autoriteit Persoonsgegevens liet in een reactie op de camera's weten dat het opnemen van geluid niet noodzakelijk lijkt voor het beveiligen tegen diefstal. "Als er iets wordt gestolen, volstaat beeldmateriaal", aldus een woordvoerder tegenover Omroep Brabant.

Het Marktpaviljoen in Valkenswaard is een ontmoetingsplek die aan zo'n twintig mensen plek biedt. De locatie is voorzien van meerdere beveiligingscamera's. Vorige week meldde Omroep Brabant dat de vier beveiligingscamera’s in het ontmoetingscentrum ook geluid opnemen. De stichting achter het Marktpaviljoen stelde dat de camera's vanwege de verzekering noodzakelijk zijn. Het bericht zorgde voor de nodige ophef en leidde ook tot vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Dat stelt dat de camera's altijd in werking zijn en beeld en geluid opnemen (pdf).

De gemeente besloot de stichting ook om opheldering over de camera's te vragen. Vervolgens maakte de stichting bekend dat de functie voor het opnemen van geluid niet in gebruik is en inmiddels expliciet is uitgeschakeld. "Beelden worden alleen bekeken wanneer er daadwerkelijk een alarmmelding is; er is geen sprake van structureel of preventief meekijken", zo liet de stichting verder weten. Die stelt dat er extra posters worden ophangen om de camerabewaking aan bezoekers toe te lichten (pdf).