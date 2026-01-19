Data 42.000 personen gestolen bij ransomware-aanval op Ingram Micro

Bij een ransomware-aanval op it-leverancier Ingram Micro die vorig jaar juli plaatsvond zijn de persoonlijke gegevens van meer dan 42.000 personen gestolen. Het gaat onder andere om gegevens van medewerkers en sollicitanten, waaronder namen, contactgegevens, geboortedatum, kopie van identiteitsbewijs en werknemer-gerelateerde gegevens, waaronder beoordelingen. Dat heeft Ingram Micro nu aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laten weten.

De ransomware-aanval zorgde voor een grootschalige it-storing bij het bedrijf. Websites en klantportalen van Ingram Micro waren wegens "technische problemen" niet beschikbaar. Op Reddit klaagden tal van klanten over het onbereikbaar zijn van diensten. Vervolgens maakte het bedrijf bekend dat het om een cybersecurity-incident ging. In een persbericht meldde Ingram Micro uiteindelijk dat systemen door ransomware waren getroffen. Hoe de aanval precies mogelijk was heeft de it-leverancier niet bekendgemaakt.