Google Chrome-extensie crasht browser en laat gebruiker malware installeren

Onderzoekers waarschuwen voor een malafide Google Chrome-extensie die zich voordoet als uBlock Origin Lite, maar in werkelijkheid de browser laat crashen om zo de gebruiker malware te laten installeren. Dat meldt securitybedrijf Huntress in een analyse. De malafide Chrome-extensie wordt geadverteerd via advertenties. Deze advertenties wijzen naar een extensie in de officiële Chrome Web Store.

Zodra gebruikers de extensie installeren toont die een waarschuwing en voert vervolgens een denial of service-aanval uit op de browser, zodat die stopt met werken. Volgens deze zogenaamde waarschuwing zijn er beveiligingsproblemen gedetecteerd en moet de gebruiker die handmatig oplossen. De waarschuwing kopieert een malafide PowerShell-commando naar het clipboard en legt vervolgens de gebruiker uit hoe het commando in de terminal moet worden uitgevoerd.

Zodra de gebruiker het commando uitvoert wordt er malware genaamd ModeloRAT op het systeem geïnstalleerd, waarmee de aanvallers volledige controle over de computer krijgen. Deze social engineering-techniek wordt ook wel ClickFix genoemd. Zodra gebruikers de browser via force-quit sluiten, zal de browser bij het opnieuw starten weer de waarschuwing tonen, wat weer leidt tot de denial of service. Pas als de gebruiker de extensie verwijdert zal de browser weer gewoon werken. Om te voorkomen dat de gebruiker de zogenaamde adblocker echter vermoedt, is de extensie zo geprogrammeerd dat de eerste waarschuwing pas na een uur verschijnt.