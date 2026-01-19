Minister tegen lancering van digitale euro met alleen offline variant

Demissionair minister Heinen van Financiën is tegen een lancering van de digitale euro met alleen een offline variant. Dat heeft de bewindsman op vragen van de Tweede Kamer laten weten. De Spaanse rapporteur Navarrete van het Europees Parlement (EP) kwam eind vorig jaar met een rapport waarin hij zich sceptisch uitlaat over het nut en noodzaak van de digitale euro. Navarrete is vooral voorstander van private oplossingen (pdf).

De EP-rapporteur vindt daarnaast dat er een gefaseerde en conditionele invoering van de digitale euro moet plaatsvinden. Tijdens de lancering van de digitale euro moet alleen de offline variant beschikbaar zijn. Uitgifte van de online digitale euro zou later moeten plaatsvinden en aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Volgens Navarrete zorgt de introductie van de offline digitale euro voor het verminderen van de afhankelijkheid van niet-Europese providers en helpt het EU-burgers om centraal bankgeld in hun dagelijkse digitale transacties te gebruiken.

Deze gefaseerde aanpak ziet minister Heinen niet zitten. "Ik ben geen voorstander van deze aanpak, omdat de online en offline functionaliteiten samen cruciaal zijn om de rol van publiek geld in de samenleving en het digitaliserende betalingsverkeer te borgen", aldus de bewindsman. "Bovendien vind ik het belangrijk om vooraf voldoende zekerheid te bieden over de invoering, zodat het Eurosysteem, banken, betaaldienstverleners en bedrijven bij een politiek akkoord duidelijkheid hebben en tijdig kunnen starten met de voorbereidingen."

Verder merkt de minister op dat het goed is dat er wordt gewerkt aan private initiatieven, zoals Wero. "Dit draagt bij aan een divers en weerbaar betaallandschap", zo stelt Heinen. "Ik ben van mening dat Wero en de digitale euro naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken."