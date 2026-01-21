Kledingfabrikant Under Armour lekt gegevens van 72 miljoen klanten

Kledingfabrikant Under Armour heeft de persoonlijke gegevens van 72 miljoen klanten gelekt. Het gaat onder andere om naam, e-mailadres, telefoonnummers, adresgegevens, aankopen en browsegedrag. De data werd afgelopen november door een ransomwaregroep genaamd Everest gestolen en vervolgens op internet gepubliceerd. De criminelen claimden dat ze 343 gigabyte aan data bij de kledingfabrikant hadden buitgemaakt.

Hoe de aanval precies mogelijk was is niet bekendgemaakt. De ruim 72 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 72 miljoen e-mailadressen was 76 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.