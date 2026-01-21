Kledingfabrikant Under Armour lekt gegevens van 72 miljoen klanten

Kledingfabrikant Under Armour heeft de persoonlijke gegevens van 72 miljoen klanten gelekt. Het gaat onder andere om naam, e-mailadres, telefoonnummers, adresgegevens, aankopen en browsegedrag. De data werd afgelopen november door een ransomwaregroep genaamd Everest gestolen en vervolgens op internet gepubliceerd. De criminelen claimden dat ze 343 gigabyte aan data bij de kledingfabrikant hadden buitgemaakt.
Hoe de aanval precies mogelijk was is niet bekendgemaakt. De ruim 72 miljoen gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de website kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de 72 miljoen e-mailadressen was 76 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.