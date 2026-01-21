OpenSSL kondigt belangrijke beveiligingsupdate aan voor 27 januari

De makers van OpenSSL komen volgende week dinsdag 27 januari met een belangrijke beveiligingsupdate, zo heeft het ontwikkelteam via de eigen mailinglist bekendgemaakt. De update verhelpt één of meerdere kwetsbaarheden waarvan de impact als "High" is bestempeld. Dergelijke kwetsbaarheden worden zelden in OpenSSL gerapporteerd.

Sinds 2002 werden in totaal 22 kwetsbaarheden gerapporteerd met een High impact. De afgelopen drie jaar ging het om slechts twee van dergelijke beveiligingslekken. Details over de kwetsbaarheden die volgende week worden verholpen geeft het OpenSSL-team niet. Beveiligingslekken die als High zijn aangemerkt maken het mogelijk voor aanvallers om bijvoorbeeld private keys van servers te stelen of remote code uit te voeren.

De reden dat dergelijke kwetsbaarheden als High zijn aangemerkt en niet als Critical is dat het probleem niet bij standaard configuraties voorkomt of minder eenvoudig te misbruiken is. OpenSSL 3.6.1, 3.5.5, 3.4.4, 3.3.6 en 3.0.19 verschijnen op 27 januari tussen 14.00 en 18.00 uur. Voor betalende klanten komen ook versies 1.0.2zn en 1.1.1ze beschikbaar.

OpenSSL behoort tot de meest gebruikte software voor het versleutelen van internetverbindingen. Websites maken er bijvoorbeeld gebruik van om het verkeer van en naar bezoekers te versleutelen. Kwetsbaarheden in OpenSSL kunnen zeer grote gevolgen voor het internet hebben, zo heeft de Heartbleed Bug in het verleden aangetoond.