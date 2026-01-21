Onderzoekers hacken laadpalen Autel, Phoenix Contact, Grizzl-E en ChargePoint

Beveiligingsonderzoekers hebben tijdens een internationale hackwedstrijd laadpalen van Autel, Grizzl-E, ChargePoint en Phoenix Contact gehackt. Voor de demonstratie ontvingen de onderzoekers tienduizenden dollars. De gebruikte kwetsbaarheden worden nu met de betreffende laadpaalfabrikanten gedeeld, zodat die updates kunnen ontwikkelen.
De demonstraties vonden plaats tijdens Pwn2Own Automotive 2026, dat de komende dagen in Tokio plaatsvindt. Pwn2Own is een bekende, door securitybedrijf ZDI georganiseerde, hackwedstrijd die verschillende edities kent. De Automotive-editie richt zich op allerlei aspecten die met auto's te maken hebben, waaronder infotainmentsystemen en laadpalen. In het geval van de laadpalen moesten onderzoekers aanvallen uitvoeren via communicatieprotocollen en fysieke interfaces die voor gewone gebruikers toegankelijk zijn.
Tijdens de eerste dag van het evenement wisten onderzoekers de Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A EV Charger, Grizzl-E Smart 40A, ChargePoint Home Flex en Phoenix Contact Charx SEC-3150 meerdere keren via onbekende kwetsbaarheden te compromitteren. Een aanval op de Emporia Pro Charger Level 2 mislukte. Details over de beveiligingslekken zijn nog niet openbaar gemaakt, behalve dat de onderzoekers hierdoor code op de laadpalen konden uitvoeren.
Fabrikanten zijn over de problemen ingelicht, zodat ze updates kunnen ontwikkelen en aanbieden. De komende dagen staan nog meer hackdemonstraties van laadpalen gepland. Een jaar geleden wisten onderzoekers tijdens Pwn2Own Automotive 2025 ook al laadpalen van de genoemde fabrikanten te hacken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.