LastPass waarschuwt voor phishingmail over back-up van wachtwoordkluis

LastPass waarschuwt gebruikers van de wachtwoordmanager voor een phishingmail waarin wordt gevraagd om een back-up van de wachtwoordkluis te maken. Volgens het bericht, dat zogenaamd van LastPass afkomstig zou zijn, wordt er onderhoud aan de servers van de wachtwoordmanager uitgevoerd. Om tijdens het onderhoud toch bij opgeslagen wachtwoorden te kunnen wordt gevraagd om binnen 24 uur een "lokale back-up" te maken.
De phishingmail bevat daarnaast instructies voor het maken van een back-up van de wachtwoordkluis. De knop om de back-up te maken wijst naar een phishingsite die het master password vraagt waarmee er online toegang tot de wachtwoordkluis van het slachtoffer kan worden verkregen. LastPass is een wachtwoordmanager die in de cloud draait. Gebruikers zijn geregeld het doelwit van phishingaanvallen.
Vorige maand besloot de Britse privacytoezichthouder LastPass nog een boete van omgerekend 1,4 miljoen euro op te leggen wegens een groot datalek, waar alleen in het Verenigd Koninkrijk 1,6 miljoen mensen slachtoffer van werden. Van 1,2 miljoen Britten werd ook de wachtwoordkluis gestolen. Blockchain-intelligenceplatform TRM Labs stelde laatste dat meerdere diefstallen van cryptovaluta tot het datalek zijn terug te leiden.
