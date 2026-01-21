GitLab-beveiligingslek laat aanvaller tweefactorauthenticatie omzeilen

GitLab heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht die meerdere kwetsbaarheden verhelpen, waaronder één die het mogelijk maakt om de tweefactorauthenticatie (2FA) van gebruikers te omzeilen. Beheerders, gebruikers en organisaties worden door GitLab opgeroepen om zo snel mogelijk te updaten naar versie 18.8.2, 18.7.2 of 18.6.4.
GitLab is een populaire online DevOps-tool voor het ontwikkelen van software. Organisaties kunnen GitLab op hun eigen server of servers installeren. Een kwetsbaarheid in de software (CVE-2026-0723) maakt het mogelijk voor een aanvaller met kennis van het "credential ID" van het slachtoffer, om door middel van vervalste device responses de tweefactorauthenticatie te omzeilen.
Het probleem, wat wordt omschreven als een "unchecked return value issue", is zowel in de GitLab Community Edition (CE) als Enterprise Edition (EE) aanwezig. Verdere details zijn niet door GitLab gegeven. Daarnaast zijn er in de nieuwe versies ook verschillende kwetsbaarheden verholpen die een denial of service mogelijk maken.
