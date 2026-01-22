Signal: overheid wist niet eerder zoveel over haar burgers

Overheden wisten niet eerder zoveel over hun burgers, en een systeem dat het recht op privacy niet respecteert, respecteert ook zijn burgers niet, zo stelt Meredith Whittaker, hoofd van Signal in een interview met VPRO Tegenlicht. "We hebben al eeuwenlang recht op privacy. Dat was de norm", aldus Whittaker. "Maar de laatste 30 jaar of zo, lijken we een wereld te zijn binnengegaan waarin elke beweging wordt bijgehouden, elke neiging of aankoop, elke relatie die je hebt, elk berichtje, elke gedachte die je typt en weer wist. Door een handjevol bedrijven. Dat wordt nu beschouwd als de norm."

Volgens Whittaker wordt hierdoor wat eeuwenlang normaal was op het gebied van privacy ineens abnormaal. Overheden hadden niet eerder de beschikking over zoveel informatie over hun burgers. "De overheidsbureaucratie bloeit op door het verzamelen van extra informatie. Databanken hebben invloed op bijna elke Amerikaan. De kern van de zaak: Een systeem dat het recht op privacy niet respecteert respecteert zijn burgers ook niet."

Daarbij ziet Whittaker dat overheden nog meer informatie willen verzamelen, wat grote gevolgen kan hebben, zoals met chatcontrole wat de Europese Commissie wil invoeren. Volgens Whittaker is chatcontrole technisch onwerkbaar en ondermijnt het recht op privécommunicatie. Ook zou er meteen misbruik van worden gemaakt door hackers en vijandige natiestaten, voegt ze toe. "Want een achterdeur kent geen goed en slecht."

Whittaker stelt dat er een wensbeeld is dat als de overheid meekijkt er niks slechts zal gebeuren. "Stel dat Europa de autoritaire kant op gaat en ons opdraagt om een achterdeur in te bouwen op basis van wetgeving voor chattoezicht zouden we daar niet in meegaan. Met proxyservers zouden we Signal in de lucht houden, ook als het geblokkeerd is. Zoals in Iran en Rusland. Maar als het uiteindelijk aankomt op de keus tussen een achterdeur of stoppen, dan stoppen we. Want we gaan geen mensen verraden van wie het leven van ons afhangt."