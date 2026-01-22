Beheerders melden aanvallen op volledig gepatchte Fortinet FortiGate-firewalls

Volledig gepatchte Fortinet FortiGate-firewalls zijn het doelwit van aanvallen en Fortinet zou inmiddels tegenover klanten hebben bevestigd dat er een update voor het onderliggende probleem wordt ontwikkeld, zo laten beheerders weten. Gisteren verscheen er een bericht op Reddit waar verschillende systeembeheerders melding maakten van aanvallen op hun volledig gepatchte FortiGate-firewall.
De beheerders merkten op dat de aanvallen leken op misbruik van een andere kwetsbaarheid waarvoor Fortinet een aantal weken geleden met een update kwam. Via dit kritieke beveiligingslek (CVE-2025-59718) kan een aanvaller de authenticatie omzeilen en zo toegang tot apparaten krijgen. Gisteren liet securitybedrijf Arctic Wolf weten dat het sinds 15 januari nieuwe aanvallen ziet waarbij Fortigate-firewalls worden aangevallen.
Bij deze aanvallen worden wijzigingen aan de firewall doorgevoerd. Zo maken de aanvallers accounts aan om toegang te behouden en stellen vervolgens vpn-toegang voor deze accounts in. Tevens wordt de firewallconfiguratie gestolen. Volgens Arctic Wolf is er sprake van een "developing situation" en zal het meer technische informatie delen zodra die beschikbaar komt.
De beheerders die op Reddit als eerste melding van de aanvallen maakten laten inmiddels weten dat Fortinet tegenover hen heeft bevestigd dat CVE-2025-59718 ondanks de eerder uitgebrachte patches nog steeds aanwezig is en er nieuwe updates voor het probleem worden ontwikkeld. Fortinet heeft echter nog geen beveiligingsbulletin hierover uitgebracht.
