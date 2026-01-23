Bits of Freedom wil dat overheid afhankelijkheid van DigiD verkleint

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) wil dat de overheid de afhankelijkheid van DigiD verkleint en stopt met het migreren naar Amerikaanse techdiensten. Dat laat de organisatie weten in een position paper. Volgende week spreekt de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek met verschillende experts en organisaties over de gevolgen van de beoogde Amerikaanse overname van cloudbedrijf Solvinity voor DigiD. Bits of Freedom zal hierbij ook aanwezig zijn. In aanloop naar het gesprek deelde BoF het position paper.

"Voor het autonoom kunnen beslissen en handelen over essentiële zaken als onze economie, democratie en samenleving, moeten we in grote mate de baas zijn over de infrastructuur waar de samenleving op draait", aldus BoF. "In grote mate, want digitale autonomie betekent niet dat elke digitale dienst en elk stukje digitale infrastructuur ontworpen, gemaakt en beheerd moet worden op eigen grondgebied door de Nederlandse overheid. Gelukkig maar, want behalve niet nodig en niet wenselijk, is het ook niet realistisch."

De burgerrechtenbeweging heeft echter grote twijfels over het gebruik van Amerikaanse diensten. "De Amerikaanse overheid heeft momenteel toegang tot de meest omvangrijke surveillanceinfrastructuur en datasets die de wereld ooit heeft gekend." Het gebeuren met DigiD en Solvinity laat volgens Bits of Freedom in een notendop zien wat de VS met die infrastructurele- en datamacht kan doen. "Wanneer een Amerikaanse partij het beheer van DigiD zou doen, kan deze worden gedwongen de dienstverlening te staken waardoor we van de ene op de andere dag niet meer kunnen inloggen."

BoF doet de Tweede Kamer dan ook verschillende aanbevelingen. Zo moet de afhankelijkheid van DigiD worden verkleind. "Idealiter is er een verscheidenheid aan manieren waarop, en diensten waarmee, mensen zich kunnen identificeren. Denk publieke en private initiatieven, maar denk ook aan diensten die wel en niet afhankelijk zijn van de infrastructuur van Apple en Google (zoals het geval is wanneer DigiD alleen nog maar via de app gebruikt kan worden). Ook moet het altijd mogelijk zijn voor mensen om de overheid offline te benaderen."

Verder wil de burgerrechtenbeweging dat de overheid stopt met het migreren naar Amerikaanse techdiensten. "Mensen kijken machteloos toe terwijl de Belastingdienst naar Microsoft migreert, hun gemeente een TikTok-account opent, de politie slimme deurbellen van Amazon promote, en elke burger die bij de AIVD solliciteert bekend wordt gemaakt aan Google. De overheid moet stoppen met het migreren naar, en het in gebruik nemen van, Amerikaanse diensten."