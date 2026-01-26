Justitie neemt aan gedetineerden verstrekte laptops in wegens kwetsbaarheid

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft ongeveer 110 nieuwe laptops die aan gedetineerden waren verstrekt ingenomen wegens een kwetsbaarheid in de beveiliging. Door een fout in de instelling van de geïnstalleerde software is er een kans dat de toegang tot het internet niet volledig is afgesloten. Dat meldt demissionair staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Gedetineerden en tbs-gestelden met een omvangrijk dossier kunnen de laptops gebruiken om hun strafdossier te lezen. Het strafdossier staat op een usb-stick die door DJI aan gedetineerden wordt verstrekt. Het gaat hier om laptops waarvan de wifi niet is geactiveerd en die niet over andere functionaliteiten beschikken. In totaal zijn hiervoor binnen DJI ongeveer vijfhonderd laptops beschikbaar. De laptops zijn voor alle regimes beschikbaar, zowel binnen het gevangeniswezen als de forensisch psychiatrische centra.

Vorig jaar oktober is een deel van de laptops vervangen. Het gaat om zo'n 110 laptops. Vorige week vrijdag werd een kwetsbaarheid in de beveiliging van deze nieuwe laptops ontdekt. "Door een fout in de instelling van de software bestaat er een kans dat de toegang tot het internet niet volledig is afgesloten. De kwetsbaarheid is opgemerkt bij een controle door een medewerker beveiliging van DJI binnen één van de penitentiaire inrichtingen. Daarop is besloten alle laptops die in bruikleen zijn gesteld direct in te nemen", aldus Rutte.

De nieuwe laptops waren in een groot deel van de DJI-inrichtingen reeds uitgereikt. Deze laptops worden eerst hersteld, gecontroleerd en pas daarna weer beschikbaar gesteld. Naar verwachting duurt dit herstel enkele dagen. Er wordt nu onderzocht of gedetineerden ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de kwetsbaarheid door het internet te gebruiken en of eventueel gebruik daarvan is gelogd. In het onderzoek wordt ook nagegaan wat de oorzaak is en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Rutte zegt de details van het onderzoek met de Tweede Kamer te zullen delen.