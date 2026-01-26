Europese Commissie wijst WhatsApp-kanalen aan als groot onlineplatform

De Europese Commissie heeft het 'kanalen' onderdeel van WhatsApp aangewezen als een groot onlineplatform, wat inhoudt dat er aan extra regels moet worden voldaan. Dat heeft Brussel vandaag bekendgemaakt. De Europese Digital Services Act (DSA) classificeert platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers per maand in de EU als zeer grote onlineplatforms (VLOP’s).

Via WhatsApp-kanalen kunnen mensen berichten van andere personen en organisaties ontvangen. De Europese Commissie merkt op dat WhatsApp-kanalen al als platform onder de DSA vallen. Nu de functie als VLOP is aangemerkt gaan de strengste regels van de DSA gelden. Zo moet illegale en schadelijke content binnen 24 uur na melding zijn verwijderd. Daarnaast moet er meer openheid worden gegeven over aanbevelingsalgoritmen, advertentiesystemen en beslissingen over het modereren van content.

Verder moeten VLOP's jaarlijks een onafhankelijke audit ondergaan. Daarbij wordt gekeken of de VLOP aan alle verplichtingen van de DSA voldoet. VLOP's moeten de Digitale Diensten Coördinator (DDC) ook toegang tot hun gegevens geven zodat de DDC toezicht kan houden op naleving van de verordening. VLOP's die de regels overtreden kunnen een boete krijgen van zes procent van de jaaromzet. Meta heeft nu vier maanden de tijd gekregen om ervoor te zorgen dat WhatsApp aan de regels gaat voldoen.