Politie houdt oplichter aan na invullen van gegevens op phishingsite

De politie heeft vorig jaar een 37-jarige man uit Rotterdam op verdenking van bankhelpdeskfraude aangehouden, nadat het eerder fictieve gegevens van een oudere man op een phishingsite had ingevuld. De verdachte in deze zaak is nu veroordeeld. Na het invullen van de gegevens werd de "oudere man" gebeld door een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker. De oplichter liet weten dat er iets mis was met de bankpas van de "oudere man" en dat die moest worden opgehaald.

De bankpas zou aan de deur worden opgehaald, en het aanwezige contante geld moest de man in een envelop doen. Toen de verdachte aan de deur kwam om de spullen op te halen werd hij door de politie aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie kan dit soort fraude niet worden afgedaan met een geldboete. Er werd een gevangenisstraf van vier maanden geëist.

"Dergelijke oplichtingen als deze lijken op woninginbraken. In plaats van een breekijzer, gebruikt de oplichter een telefoon. Waarbij bij een woninginbraak een forse inbreuk wordt gemaakt op de privacy van mensen doordat iemand hun woning binnendringt om spullen weg te nemen, is hier een even grote inbreuk op zowel de privacy als het vertrouwen van de slachtoffers", aldus het OM. De rechter deed direct uitspraak en veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk.