SoundCloud lekt persoonlijke gegevens van dertig miljoen gebruikers

Muziekdienst SoundCloud heeft de persoonlijke gegevens van zo'n 30 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, locatiegegevens, namen, profielstatistieken, avatars en gebruikersnamen. SoundCloud maakte het datalek zelf al vorige maand bekend. De muziekdienst stelde toen dat aanvallers op een systeem hadden ingebroken en er data was buitgemaakt van twintig procent van de SoundCloud-gebruikers. Een exact aantal slachtoffers werd niet gecommuniceerd.

Hoe de aanvallers toegang tot het "ancillary service dashboard" wisten te krijgen werd ook niet door SoundCloud bekendgemaakt. De gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de datalekzoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bijna 30 miljoen gestolen e-mailadressen was 67 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.