Nieuws
image

SoundCloud lekt persoonlijke gegevens van dertig miljoen gebruikers

dinsdag 27 januari 2026, 09:48 door Redactie, 0 reacties

Muziekdienst SoundCloud heeft de persoonlijke gegevens van zo'n 30 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, locatiegegevens, namen, profielstatistieken, avatars en gebruikersnamen. SoundCloud maakte het datalek zelf al vorige maand bekend. De muziekdienst stelde toen dat aanvallers op een systeem hadden ingebroken en er data was buitgemaakt van twintig procent van de SoundCloud-gebruikers. Een exact aantal slachtoffers werd niet gecommuniceerd.

Hoe de aanvallers toegang tot het "ancillary service dashboard" wisten te krijgen werd ook niet door SoundCloud bekendgemaakt. De gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de datalekzoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de bijna 30 miljoen gestolen e-mailadressen was 67 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image