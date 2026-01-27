Amsterdam: regels voor aanbestedingen hinderen digitale autonomie

Nederlandse en Europese regelgeving voor aanbestedingen hinderen op dit moment de ambitie om digitaal autonoom te worden, zo stelt de gemeente Amsterdam naar aanleiding van de situatie rondom de dreigende Amerikaanse overname van Solvinity. Vanavond staat er een rondetafelgesprek gepland waar verschillende experts en organisaties hun standpunten over de overname aan de Tweede Kamer kenbaar zullen maken. Ook de gemeente Amsterdam neemt deel aan het gesprek.

In aanloop naar het rondetafelgesprek heeft de gemeente Amsterdam een position paper gepubliceerd. "De casus Solvinity laat zien hoe complex digitale autonomie in de praktijk is. Ook lokale leveranciers die bijdragen aan publieke regie opereren in een internationale markt waarin eigendomsverhoudingen kunnen wijzigen gedurende de looptijd van een contract. Dit vraagt om nog scherpere voorwaarden in contracten, doorlopende bestuurlijke toetsing en versterking van het handelingsperspectief van overheden", aldus de gemeente.

De gemeente zegt dat het bij de aanbesteding voor het beheer van de public cloud digitale autonomie voor het eerst als criterium heeft opgenomen. "De aangekondigde intentie tot een overname van Solvinity door een Amerikaanse partij kwam daarom onverwacht, juist omdat Solvinity een Nederlandse, zelfs Amsterdamse, leverancier is die bijdraagt aan publieke regie."

Amsterdam voegt toe dat het huidige aanbestedings- en contractrecht overheden slechts beperkte instrumenten biedt om digitale autonomie risico’s vooraf te voorkomen of om hier actief op te sturen. Dit beperkt de ruimte die gemeenten hebben om digitaal autonoom te worden. "Tegen deze achtergrond staat Amsterdam voor de opgave om een zorgvuldige afweging te maken over het vervolg van de samenwerking met Solvinity", aldus de gemeente. Die laat weten dat het zelfs mogelijk is om in het uiterste geval de samenwerking met Solvinity te stoppen.

Aanbestedingen

Volgens de gemeente laat de situatie met Solvinity zien dat overheden momenteel onvoldoende juridische ruimte hebben om strategische en geopolitieke risico’s vooraf te betrekken in aanbestedingen. Op dit moment is het bij aanbestedingen alleen mogelijk om te sturen op digitale autonomie via randvoorwaarden, laat Amsterdam in het position paper weten. Huidige wet- en regelgeving maakt het lastig voor overheden om digitaal autonoom te worden.

"Om overheden daadwerkelijk handelingsruimte te geven, moeten er gerichte politieke keuzes gemaakt worden", zo stelt de gemeente. Die wijst onder andere naar meer ruimte binnen nationale en Europese wetgeving om overheden bij aanbestedingen in staat te stellen explicieter te sturen op autonomie. Op dit moment is het onder het Europese aanbestedingsrecht expliciet niet toegestaan om leveranciers te selecteren of uit te sluiten op basis van het land waar het uiteindelijke eigendom of zeggenschap ligt.