VK gaat aantal politieauto's met live gezichtsherkenning vervijfvoudigen

De Britse politie gaat het aantal voertuigen met live gezichtsherkenning vervijfvoudigen, waardoor alle politiekorpsen in Engeland en Wales van de technologie gebruik kunnen maken, zo heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Burgerrechtenbeweging Big Brother Watch noemt live gezichtsherkenning de grootste dreiging voor privacy en vrijheid van de afgelopen decennia.
De Britse autoriteiten willen het politiewerk gaan hervormen en zetten daarbij onder andere in op het breder gebruik van live gezichtsherkenning. Het aantal voertuigen dat op dit moment in staat is om live gezichtsherkenning uit te voeren gaat van tien naar vijftig. De technologie moet zo voor alle politiekorpsen in Engeland en Wales beschikbaar komen. Tevens wordt er meer dan 26 miljoen pond geïnvesteerd in een nationaal gezichtsherkenningssysteem (pdf).
Volgens Big Brother Watch is een uitbreiding van gezichtsherkenning op deze schaal ongekend in liberale democratieën en zou het de zoveelste ontwikkeling in een zorgwekkende trend zijn. "Politie in het VK heeft gezichten van miljoenen onschuldige mensen gescand, die alleen maar voor hun dagelijkse bezigheden over straat liepen." Eerder maakte de Londense politie bekend dat 0,57 procent van de aanhoudingen in 2024 het gevolg van live gezichtsherkenning was.
