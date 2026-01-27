Malafide Google Chrome-extensies stelen ChatGPT-tokens

Onderzoekers hebben zestien malafide extensies voor Google Chrome en Microsoft Edge ontdekt die zich voordoen als verbetering en optimalisatie van ChatGPT, maar in werkelijkheid session tokens van gebruikers stelen en terug naar de aanvallers sturen. Met deze tokens krijgen aanvallers toegang tot gegevens van gebruikers, waaronder gespreksgeschiedenis en metadata. Dat meldt securitybedrijf LayerX op basis van eigen onderzoek.
De zestien malafide extensies, waarvan vijftien voor Chrome en één voor Edge, zijn bij elkaar zo'n negenhonderd keer gedownload, wat zeer weinig is in vergelijking met andere malafide extensies die ChatGPT-gesprekken stelen. Sommige van deze extensies die recentelijk zijn ontdekt waren honderdduizenden keren gedownload. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om alert te zijn op browser-extensies die integreren met AI-platforms waarvoor moet worden ingelogd.
Securitybedrijf Symantec kwam ook met een waarschuwing voor malafide Chrome-extensies met de naam "Children Protection", "Good Tab", "DPS Websafe" en "Stock Informer" die legitiem lijken, maar in werkelijkheid cookies en data van het clipboard stelen en zoekopdrachten van gebruikers kapen. Deze extensies zijn bij elkaar meer dan 100.000 keer gedownload.
