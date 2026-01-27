WhatsApp introduceert Strict Account Settings voor extra beveiliging

WhatsApp heeft vandaag een nieuwe feature aangekondigd genaamd Strict Account Settings die gebruikers extra beveiliging zou moeten bieden. De feature blokkeert bijlagen en media van onbekende afzenders, dempt automatisch gesprekken van onbekenden en verbergt het ip-adres tijdens oproepen. Ook beperkt het andere instellingen die invloed op de werking van de app kunnen hebben, zo heeft Meta vandaag aangekondigd.

Zo zijn voorbeelden van links uitgeschakeld, worden 'laatst gezien en online', profielfoto en profielinformatie vergrendeld zodat alleen contacten of een vooraf ingestelde lijst met personen deze kunnen zien. Daarnaast zijn gebruikers die Strict Account Settings hebben ingeschakeld alleen door contacten en een vooraf ingestelde lijst met personen aan groepen toe te voegen. Verder wordt tweefactorauthenticatie voor het account ingeschakeld.

De feature wordt de komende weken uitgerold en is via Instellingen > Privacy > Geavanceerd in te stellen. "We denken dat deze feature vooral handig is voor mensen die het doelwit van zeldzame maar geraffineerde cyberaanvallen zijn, zoals journalisten of publieke figuren", aldus Meta.