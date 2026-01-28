Thunderbird dicht lek dat aanvaller inhoud versleutelde e-mail laat stelen

De makers van e-mailclient Thunderbird hebben een beveiligingsupdate uitgebracht wegens een kwetsbaarheid waardoor een aanvaller de inhoud van versleutelde e-mail kan stelen. De Duitse overheid stelt dat het risico van het beveiligingslek "hoog" is. Wanneer het laden van remote content in Thunderbird wordt toegestaan is het via CSS (Cascading Style Sheets) mogelijk om de inhoud van versleutelde e-mails deels te stelen, aldus het beveiligingsbulletin van Thunderbird.
Verdere details over het lek, aangeduid als CVE-2026-0818, zijn niet door de ontwikkelaars van de e-mailclient gegeven. De link naar de betreffende bug is nog niet voor het publiek toegankelijk. Mozilla heeft CVE-2026-0818 beoordeeld als een "moderate" kwetsbaarheid. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, denkt daar anders over en stelt dat het risico "hoog" is. De kwetsbaarheid is verholpen in Thunderbird 140.7.1 en 147.0.1.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.