Pornhub gaat wegens verplichte leeftijdsverificatie Britse gebruikers blokkeren

woensdag 28 januari 2026, 12:16 door Redactie, 6 reacties

Pornhub en andere pornografische websites van moederbedrijf Aylo gaan vanaf 2 februari Britse gebruikers blokkeren die nog geen leeftijdsverificatie hebben ondergaan. Britse gebruikers met een bestaand geverifieerd account kunnen de websites wel blijven bezoeken. Dat heeft Aylo in een persbericht aangekondigd.

Sinds vorig jaar juli zijn allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk door de overheid verplicht om de leeftijd van gebruikers te verifiëren. De leeftijdscontrole is onderdeel van de omstreden Online Safety Act (OSA), die volgens de autoriteiten jongeren op internet moet beschermen. Volgens Aylo heeft deze wet het beoogde doel niet bereikt en zal het daarom vanaf 2 februari niet meer deelnemen aan dit "mislukte systeem".

De uitgever stelt dat de Online Safety Act het internet voor minderjarigen en volwassenen juist gevaarlijker heeft gemaakt en de privacy en persoonlijke gegevens van Britse gebruikers in gevaar brengt. Britse gebruikers zouden vanwege de leeftijdscontroles op zoek gaan naar allerlei andere pornografische websites die geen controle toepassen, aldus Aylo. Daarnaast maken Britten gebruik van vpn's om de controle te omzeilen.

Aylo heeft herhaaldelijk opgeroepen om leeftijdsverificatie op apparaatniveau te laten plaatsvinden. Het wijst daarbij naar iOS 26.1, dat over ingebouwde contentfilters beschit om het bezoeken van bekende pornografische websites te blokkeren. Een maatregel die niet via een vpn is te omzeilen en geen risico voor de privacy van gegevens met zich meebrengt, aldus Aylo. Het bedrijf roept alle fabrikanten op om op hun toestellen dit de standaardinstelling te maken, niet alleen voor minderjarige accounts, maar voor iedereen.

Nu Aylo zegt te stoppen met het voldoen aan de Online Safety Act zullen nieuwe gebruikers in het VK daardoor vanaf 2 februari geen toegang meer hebben tot de websites van de uitgever, waaronder Pornhub, YouPorn en Redtube. Britse gebruikers van wie de leeftijd is geverifieerd kunnen via hun bestaande accounts de websites wel blijven bezoeken.

Reacties (6)
Vandaag, 12:31 door Anoniem
En met deze *** wetgeving die ze overal willen doorvoeren maken ze amateur porno producenten kapot. Nu al merk je het in bezoekersaantallen en inkomsten van zelf gepubliceerde videos.

En het averrechtse wordt bereikt want nu gaan kijkers, ook jongeren, via allerlei dubieuze pornosites hun videos bekijken.
Vandaag, 12:32 door Anoniem
"We will abolish the orgasm" ~1984~
Vandaag, 12:41 door Reinder - Bijgewerkt: Vandaag, 12:44
Het bezoek van die sites vanuit het VK was al volkomen ingestort.

In ander en totaal ongerelateerd nieuws, het bezoek aan die sites vanuit landen om het VK heen, zoals Nederland, Belgie, en Ierland, is juist geexplodeerd. In nog ander en eveneens volkomen en totaal ongerelateerd nieuws: aanbieders van VPN diensten zien een sterke stijging van de vraag naar hun diensten.

Al met al kunnen we gerust concluderen dat de pogingen van de Britse regering om te voorkomen dat hitsige tieners porno kijken onverminderd succesvol en enorm doeltreffend zijn gebleken. De tere kinderzieltjes zijn beschermd en er is ook al minstens twaalf kubieke furlong per fortnight minder kinderporno per abuis gezien, daar stonden die grote pornosites die zich netjes aan de regels houden immers om bekend.
Vandaag, 12:44 door Anoniem
P@rn is hoe dan ook dood, straks weet je niet eens meer wat echt is en wat niet met AI gegenereerde afbeeldingen en video, alsof je naar videogamep@rn zit te kijken.
Ik heb zelf een aantal TB's aan p@rn om dit voor te zijn, dit is voor mij afdoende voor de rest van mijn leven.
Hetzelfde heb ik gedaan met games, films, etc. Gewoon zelf een archief opbouwen van dingen die nu nog in ons eigen bezit zijn, maar straks allemaal achter een paywall en abonnement zitten.
Denk aan film streaming services en Steam.
Daarom koop ik mijn games bij GOG en films op BluRay en DVD die ik vervolgens rip en op mijn eigen selfhosted Jellyfin server zet.
"I'll own everything and I'll be happy". (Mijn Economisch Forum)
Straks kan je nergens meer bij zonder je privacy op te geven.
Vandaag, 12:48 door Anoniem
Door Anoniem: En met deze *** wetgeving die ze overal willen doorvoeren maken ze amateur porno producenten kapot. Nu al merk je het in bezoekersaantallen en inkomsten van zelf gepubliceerde videos.

En het averrechtse wordt bereikt want nu gaan kijkers, ook jongeren, via allerlei dubieuze pornosites hun videos bekijken.
Of nog erger; hun klasgenoten chanteren om porno te maken via sextortion, cyberbullying en meer.
De vraag blijft inderdaad, maar waar gaat het aanbod zich naartoe verplaatsen?
Ook zal de hoeveelheid aanrandingen en verkrachtingen verhogen als men minder toegang heeft tot porno, voor sommigen zal dat de druppel zijn vrees ik...
Vandaag, 12:56 door Anoniem
Verbied gewoon VPNs. Verbied ook DNS request naar niet toegestaande DNS providers, die zich niet aan de wet houden. Alleen dan is een wet zoals deze uitvoerbaar en handhaafbaar. Maar dat gaat natuurlijk te ver, "draconische facistische maatregel". Maar nee: we moeten deze zooi maar toelaten voor onze kinders. Da's pas verstandig.
