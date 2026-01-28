Pornhub gaat wegens verplichte leeftijdsverificatie Britse gebruikers blokkeren

Pornhub en andere pornografische websites van moederbedrijf Aylo gaan vanaf 2 februari Britse gebruikers blokkeren die nog geen leeftijdsverificatie hebben ondergaan. Britse gebruikers met een bestaand geverifieerd account kunnen de websites wel blijven bezoeken. Dat heeft Aylo in een persbericht aangekondigd.
Sinds vorig jaar juli zijn allerlei websites in het Verenigd Koninkrijk door de overheid verplicht om de leeftijd van gebruikers te verifiëren. De leeftijdscontrole is onderdeel van de omstreden Online Safety Act (OSA), die volgens de autoriteiten jongeren op internet moet beschermen. Volgens Aylo heeft deze wet het beoogde doel niet bereikt en zal het daarom vanaf 2 februari niet meer deelnemen aan dit "mislukte systeem".
De uitgever stelt dat de Online Safety Act het internet voor minderjarigen en volwassenen juist gevaarlijker heeft gemaakt en de privacy en persoonlijke gegevens van Britse gebruikers in gevaar brengt. Britse gebruikers zouden vanwege de leeftijdscontroles op zoek gaan naar allerlei andere pornografische websites die geen controle toepassen, aldus Aylo. Daarnaast maken Britten gebruik van vpn's om de controle te omzeilen.
Aylo heeft herhaaldelijk opgeroepen om leeftijdsverificatie op apparaatniveau te laten plaatsvinden. Het wijst daarbij naar iOS 26.1, dat over ingebouwde contentfilters beschit om het bezoeken van bekende pornografische websites te blokkeren. Een maatregel die niet via een vpn is te omzeilen en geen risico voor de privacy van gegevens met zich meebrengt, aldus Aylo. Het bedrijf roept alle fabrikanten op om op hun toestellen dit de standaardinstelling te maken, niet alleen voor minderjarige accounts, maar voor iedereen.
Nu Aylo zegt te stoppen met het voldoen aan de Online Safety Act zullen nieuwe gebruikers in het VK daardoor vanaf 2 februari geen toegang meer hebben tot de websites van de uitgever, waaronder Pornhub, YouPorn en Redtube. Britse gebruikers van wie de leeftijd is geverifieerd kunnen via hun bestaande accounts de websites wel blijven bezoeken.
