Criminelen claimen diefstal gegevens 14 miljoen klanten broodjesketen VS

woensdag 28 januari 2026, 13:58 door Redactie, 1 reacties

Criminelen claimen dat ze de gegevens van veertien miljoen klanten van de Amerikaanse broodjesketen Panera Bread hebben gestolen. Het zou gaan om namen, e-mailadressen, adresgegevens, telefoonnummers en accountgegevens. De aanval is opgeëist door een groep criminelen die zichzelf ShinyHunters noemt, die de datadiefstal op de eigen website aankondigde.

De criminelen laten tegenover The Register weten dat ze via een Microsoft Entra single-sign-on (SSO) code toegang tot de dataset wisten te krijgen, maar verdere details zijn niet gegeven. Panera Bread heeft nog niet op de claim van de criminelen gereageerd. In 2024 kreeg Panera Bread met een datalek te maken veroorzaakt door een ransomware-aanval. De broodjesketen schikte vervolgens een massaclaim die wegens dat datalek was gestart voor 2,5 miljoen dollar. Panera Bread telt meer dan tweeduizend locaties in de Verenigde Staten en Canada en had in 2022 een omzet van 5,8 miljard dollar.

Vandaag, 14:45 door Anoniem
Dus je koopt daar je broodjes met je persoonsgegevens... Lol.

"Bakker, mag ik een half bruin volkoren?"
-Jahoor, maar ik wil daarvoor even uw pasfoto's zien, uw identiteitsbewijs, etc.

Online zouden ze die troep niet zo lang moeten bewaren...
Ook ticketmaster had uw gegevens niet kunnen lekken als ze het niet zo lang hadden bewaard.
