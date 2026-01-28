Arriva mag buschauffeurs niet permanent filmen met camera's, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die met de vervoerder afspraken heeft gemaakt om hiermee te stoppen. "Permanent cameratoezicht op de vaste werkplek van werknemers is niet toegestaan", aldus de AP. "Camera’s mogen alleen worden ingezet als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor veiligheid bij incidenten, en niet om werknemers structureel te volgen of te beoordelen."

De privacytoezichthouder had een klacht over het gebruik van camera’s in de bussen van Arriva ontvangen. De AP heeft nu afspraken met Arriva over het cameratoezicht gemaakt. De vervoerder gaat ervoor zorgen dat chauffeurs niet langer in beeld komen op hun vaste werkplek. Daarbij gaat het onder meer om technische aanpassingen aan camera’s, het aanpassen van interne protocollen en het opstellen van duidelijke instructies aan medewerkers.

De AP laat vervoerders weten, waaronder in het openbaar vervoer en goederen vervoer, dat cameratoezicht op werknemers niet structureel of permanent mag plaatsvinden op hun vaste werkplek. Ook is het niet toegestaan om camerabeelden te gebruiken om werknemers te controleren, beoordelen of volgen zonder dit vooraf duidelijk kenbaar te maken.

"Werkgevers moeten ervoor zorgen dat camera’s niet méér vastleggen dan strikt noodzakelijk’, aldus AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Cameratoezicht mag nooit een verkapt middel zijn om werknemers te volgen of te beoordelen. Veiligheid is belangrijk, maar privacy op de werkvloer net zo."