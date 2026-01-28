SolarWinds waarschuwt voor kritieke kwetsbaarheden in Web Help Desk

Softwarebedrijf SolarWinds waarschuwt voor verschillende kritieke kwetsbaarheden in Web Help Desk waardoor ongeauthenticeerde aanvallers systemen op afstand kunnen overnemen. Ook bevat de software hardcoded inloggegevens waardoor een aanvaller toegang tot "administrative functions" kan krijgen. Er is een update uitgebracht die het probleem verhelpt.

Web Help Desk (WHD) is een ticketingsysteem waarmee organisaties hun gebruikers en klanten tickets kunnen laten insturen. Vervolgens kan de organisatie de ingezonden tickets aan medewerkers toekennen zodat die gemelde problemen kunnen oplossen. De software bevat verschillende kwetsbaarheden, zo laat SolarWinds vandaag weten. Het gaat onder andere om twee "untrusted data deserialization" kwetsbaarheden die remote code execution mogelijk maken en een "authentication bypass" waardoor een aanvaller de authenticatie kan omzeilen.

De impact van deze drie beveiligingslekken (CVE-2025-40551, CVE-2025-40553 en CVE-2025-40554 is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. De problemen zijn door een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand te misbruiken. Een andere opvallende kwetsbaarheid die SolarWinds in Web Help Desk heeft verholpen is CVE-2025-40537. Het betreft de aanwezigheid van hardcoded credentials die een aanvaller toegang tot "administrative functions" geven. Verdere details zijn niet gegeven.

Twee jaar geleden maakten aanvallers actief misbruik van een "deserialization of untrusted data" kwetsbaarheid in SolarWinds Web Help Desk en de aanwezigheid van hardcoded credentials. De twee beveiligingslekken, CVE-2024-28986 en CVE-2024-28987, werden door het Amerikaanse cyberagentschap CISA op een lijst van actief aangevallen kwetsbaarheden geplaatst. In de beveiligingsbulletins voor de nieuwe kwetsbaarheden wordt geen melding van waargenomen misbruik gemaakt.