Huisartsenorganisatie Medrie lekt gegevens van ruim tweeduizend patiënten

Huisartsenorganisatie Medrie heeft de persoonlijke gegevens van ruim tweeduizend patiënten gelekt. Het gaat onder andere om bsn-nummer, naam en adresgegevens. Een aanvaller wist in te breken op het e-mailaccount van een kantoormedewerker, zo laat Medrie via de eigen website weten. De mailbox bevatte een document met persoonsgegevens.

"In het document stonden persoonsgegevens van patiënten van huisartsen uit Zwolle en omstreken die wij gebruiken voor de afhandeling van betalingen van de zorgverzekeraar aan de huisartsen", aldus Medrie. Hoe de aanvaller op de systemen kon inbreken is niet bekendgemaakt. De huisartsenorganisatie zegt dat het alle 2283 slachtoffers van het datalek heeft geïnformeerd en er melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Medrie is een regio-organisatie die huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle ondersteunt. Het organiseert huisartsenspoedzorg tijdens avonden, nachten en weekenden. Er zijn 270 huisartsen bij de organisatie aangesloten die aan ruim 600.000 patiënten zorg verlenen.