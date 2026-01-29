Apple laat iPhone-gebruikers exacte locatie voor telecomprovider verbergen

Apple heeft aan de nieuwste iPhone-modellen een optie toegevoegd waardoor gebruikers hun exacte locatie voor hun telecomprovider kunnen verbergen. De "limit precise location" instelling, beschikbaar voor de Phone 16e en iPhone Air, beperkt de hoeveelheid informatie die voor mobiele netwerken beschikbaar is om de locatie van gebruikers te bepalen.

"Mobiele netwerken kunnen je locatie bepalen aan de hand van de zendmasten waarmee je toestel verbinding maakt. De limit precise location verbetert je locatie privacy door de nauwkeurigheid van locatiedata die voor mobiele netwerken beschikbaar is te beperken", laat Apple in een uitleg over de nieuwe feature weten.

Zodra gebruikers de optie inschakelen zou het lastiger voor telecomproviders moeten worden om de exacte locatie van de gebruiker te bepalen. In plaats een straatadres zou een provider dan alleen nog moeten kunnen zien in welke buurt een bepaalde iPhone zich bevindt, geeft Apple als voorbeeld. Het techbedrijf stelt dat de instelling geen invloed op de signaalkwaliteit of gebruikerservaring heeft.

De instelling heeft ook geen invloed op de nauwkeurigheid van de locatiegegevens die bij een noodoproep met hulpdiensten worden gedeeld. Ook locatiegegevens die gebruikers via Location Services met hun apps delen zullen geen hinder van de instelling ondervinden. "Deze instelling beperkt alleen de locatiegegevens die voor mobiele netwerken beschikbaar zijn."

Er zijn wel verschillende voorwaarden om de optie te kunnen gebruiken. Als eerste moet er een ondersteund toestel worden gebruikt. Het gaat dan om de iPhone Air, iPhone 16e of iPad Pro (M5) Wi-Fi + Cellular. Vervolgens moet iOS 26.3 of nieuwer zijn geïnstalleerd. Als laatste moet er een ondersteunde telecomprovider worden gebruikt. Op dit moment zijn dat slechts een handvol providers in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigd Staten en Thailand. Apple laat niet weten of en wanneer de optie in Nederland beschikbaar komt.