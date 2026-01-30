Autoriteit Persoonsgegevens uit zorgen over afhankelijkheid Amerikaanse cloud

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt zich grote zorgen te maken over de afhankelijkheid van vitale processen in Nederland van Amerikaanse cloud- en techbedrijven. Dat laat de AP in een brief aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken weten (pdf). Volgens de privacytoezichthouder zijn Nederlandse vitale processen over de hele linie veel te kwetsbaar om grootschalige en langdurig niet-beschikbaarheid te voorkomen. "Nederland zou in zo’n situatie tot stilstand kunnen komen, met onoverzienbare, en mogelijk onherstelbare, maatschappelijke, economische en vooral persoonlijke schade als gevolg."

De AP vindt dat het kabinet dan ook zo snel mogelijk moet investeren in digitale soevereiniteit en ervoor zorgen dat de risico's van uitval van vitale processen worden ondervangen. Hiervoor zouden onder andere de aanbestedingsrichtlijnen moeten worden aangepast. De toezichthouder ziet op dit moment vier deelrisico's. Zo is er een grote afhankelijkheid van een beperkt aantal Amerikaans cloud- en it-leveranciers. Tevens zijn afwegingskaders ontoereikend, waardoor er te weinig oog is voor risicobeheersing.

Verder stelt de AP dat wetgeving waarmee digitale soevereiniteit voor vitale processen formeel kan worden afgedwongen ontoereikend is en ontbreken exit-strategieën bij overnames door Amerikaanse bedrijven. De toezichthouder voegt toe dat er op basis van deze vier deelrisico's nog onvoldoende sprake is van adequate risicobeheersing.

De AP roept het huidige en toekomstige kabinet op om zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om risico’s voor de continuïteit van vitale processen en strategische afhankelijkheid te mitigeren. Zo moet er onder andere worden geïnvesteerd in schaalbare Europese alternatieven, moet er een uniforme aanpak rond het verbeteren van de digitale soevereiniteit komen en moeten exit-maatregelen in it-overeenkomsten worden opgenomen. Ook wordt gepleit voor het gebruik van een door de Europese Commissie vastgesteld framework dat een soevereiniteitsscore toekent aan cloudleveranciers.