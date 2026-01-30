EFF lanceert Encrypt It Already: maak end-to-end encryptie standaard

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is een nieuwe campagne gestart genaamd Encrypt It Already, waarin het techbedrijven oproept om end-to-end encryptie standaard te maken, zowel voor communicatie als back-ups. "End-to-end encryptie beschermt wat we zeggen en opslaan op een manier die gebruikers - niet bedrijven of overheden - controle over data geeft", aldus de EFF.

Volgens de burgerrechtenbeweging zou end-to-end encryptie de status quo voor allerlei producten moeten zijn, van wearables tot notitie-apps, maar is het in de praktijk een zeldzame feature die beperkt is tot een klein aantal diensten, zoals chatapps en bestandsopslag. Via Encryptitalready.org roept de EFF techbedrijven op om end-to-end encryptie standaard in te schakelen of aan hun producten en diensten toe te voegen.

Zo wil de burgerrechtenbeweging dat Facebook Messenger standaard end-to-end encryptie voor groepsberichten gebruikt. Verder zouden Apple en Google RCS-berichten op een interoperabele manier end-to-end moeten versleutelen. Ook wil de EFF dat WhatsApp back-ups standaard end-to-end versleutelt. Tevens zou Telegram privéberichten en Ring camerabeelden end-to-end moeten versleutelen. Daarnaast wil de EFF dat techbedrijven duidelijk aankondigen wanneer ze end-to-end encryptie aan hun producten of diensten toevoegen en aan gebruikers uitleggen hoe ze dit kunnen inschakelen.