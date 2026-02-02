AP: tegengaan massasurveillance in private en publieke domein prioriteit

Het tegengaan van massasurveillance in het private en publieke domein is de komende jaren één van de prioriteiten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo meldt de privacytoezichthouder in het eigen Jaarplan 2026. Ook AI en digitale weerbaarheid zijn de komende drie jaar prioriteit. In het Jaarplan stelt de AP welke acties het voor deze prioriteiten gaat nemen.

"Technologische ontwikkelingen, zoals online surveillance en cameratoezicht, maken het voor private en publieke organisaties steeds makkelijker om mensen systematisch en grootschalig te volgen. Dat gebeurt zowel online als op straat, wat de persoonlijke autonomie van mensen ernstig beperkt", aldus de toezichthouder. Die zegt dat het vooral belangrijk is om de inzet van volgmethoden te blijven toetsen op de wettelijke grondslag en proportionaliteit. "De norm is dat mensen over straat of op het internet kunnen zonder continu bekeken te worden."

De AP voegt toe dat het massasurveillance kan tegengaan door het brede gebruik van surveillancetechnieken te ontmoedigen. Daarnaast stelt de toezichthouder dat het belangrijk is dat burgers hun persoonlijke vrijheid en autonomie behouden door hen te wijzen op hun rechten en organisaties te wijzen op hun plichten. "Het uiteindelijke doel van de AP is het voorkomen van een surveillancemaatschappij waarbinnen kwetsbare groepen nog verder onder druk komen te staan."

Verder zet de AP meer capaciteit in op het gebied van AI en algoritmes. Zo verschijnt dit jaar onder meer de visie van de AP op generatieve AI en de AVG-randvoorwaarden. "Bij AI is het vaak moeilijker om achteraf in te grijpen of schade te voorkomen, mede door de snelle technologische ontwikkelingen van AI-systemen. Om de rechten van mensen te borgen moeten toezichthouders proactief betrokken zijn."

De derde prioriteit in de komende drie jaar is digitale weerbaarheid en autonomie. "In een periode van instabiliteit op het wereldtoneel zijn het afbouwen van afhankelijkheden van onder andere grote technologiebedrijven uit derde landen belangrijk", aldus de AP. De toezichthouder zegt het thema autonomie dit jaar ook vanuit technologisch perspectief te zullen bekijken, met speciale aandacht voor cloudafhankelijkheden.