'Zestienhonderd Ivanti EPMM-servers toegankelijk vanaf internet'

Zo'n zestienhonderd Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) servers zijn vanaf het internet toegankelijk en aanvallers maken op dit moment actief misbruik van kwetsbaarheden in de oplossing, zo waarschuwt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Van de publiek toegankelijk EPMM-servers bevinden zich er in 38 in Nederland. Het grootste deel werd in Duitsland waargenomen, bijna vijfhonderd.

Ivanti Endpoint Manager Mobile is een mobile management software engine waarmee mobile device management (MDM) mogelijk is. Organisaties kunnen via deze oplossing de mobiele apparaten van hun medewerkers op afstand beheren, bijvoorbeeld als het gaat om toegestane applicaties of bepaald beleid. Een gecompromitteerde EPMM-server kan dan ook vergaande gevolgen hebben.

Vorige week kwam Ivanti met beveiligingsupdates voor twee actief aangevallen kwetsbaarheden in de oplossing. CVE-2026-1281 en CVE-2026-1340 laten een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand code op kwetsbare servers uitvoeren. De impact van beide beveiligingslekken is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Sinds wanneer aanvallers misbruik van de problemen maken is niet bekendgemaakt. Ook het aantal getroffen klanten werd niet door Ivanti vermeld.

The Shadowserver Foundation is een stichting die onderzoek doet naar kwetsbare systemen op internet. In dit geval werd er alleen gescand naar publiek toegankelijk EPMM-servers, niet of die kwetsbaar zijn. De scan leverde zestienhonderd servers op. Duitsland voert met bijna vijfhonderd servers het overzicht aan, gevolgd door de Verenigde Staten (249) en het Verenigd Koninkrijk (58). Nederland staat met 38 publiek toegankelijke EPMM-servers op de zevende plek in het overzicht.

Organisaties die van EPMM gebruikmaken worden opgeroepen de beschikbare updates te installeren. "Er is geen Proof-of-Concept-code publiek beschikbaar, maar het NCSC verwacht dat deze spoedig publiek kan verschijnen, waardoor de kans op grootschalig misbruik zal toenemen", zo laat het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) over de al aangevallen kwetsbaarheden weten.