Privacytoezichthouders kritisch op Brussels plan voor eenvoudigere AI-regels

Europese privacytoezichthouders zijn kritisch op een plan van de Europese Commissie om de AI-regels in de EU te vereenvoudigen. Brussel wil dat het eenvoudiger voor AI-bedrijven wordt om in de EU te opereren, waarbij er ook makkelijker van allerlei gegevens gebruik kan worden gemaakt. Volgens de Europese privacytoezichthouder EDPS en de nationale Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB mag een vereenvoudiging niet ten koste van de bescherming van fundamentele rechten gaan.
Het voorstel van de Europese Commissie verruimt het gebruik voor leveranciers en afnemers van AI-systemen om bijzondere persoonsgegevens, zoals etniciteit of gezondheidsgegevens, voor het opsporen en corrigeren van discriminatie te gebruiken. De EDPB en EDPS vinden dat dit alleen in vooraf beschreven situaties mag, waar de risico’s van dergelijke discriminatie ernstig genoeg zijn.
De privacytoezichthouders zijn ook tegen het schrappen van de registratieplicht voor AI-systemen die in categorieën van hoog-risicovolle systemen vallen, maar waarvan de leverancier vindt dat er geen hoog risico is. "Dit ondermijnt transparantie en toezicht en kan misbruik in de hand werken", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens, die onderdeel van de EDPB is. Het zou voor een ongewenste prikkel zorgen waarbij AI-leveranciers ten onrechte claimen dat hun AI-systeem geen hoog risico is, om zo toezicht te ontlopen, aldus de privacytoezichthouders.
De EDPB en EDPS vinden ook dat AI-leveranciers verplicht moeten blijven om ervoor te zorgen dat hun personeel AI-geletterd blijven. Verder maken de de toezichthouders zorgen over het uitstellen van kernverplichtingen voor AI-systemen met een hoog risico. De privacytoezichthouders pleiten ervoor om deze verplichtingen zo veel mogelijk volgens de oorspronkelijke planning te laten ingaan.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.