Ransomwaregroep die Belgische school aanviel eist losgeld van ouders

Een ransomwaregroep die een Belgische school aanviel eist losgeld van ouders nadat de school weigerde te betalen. Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut Pulhof in Berchem werd vorige maand getroffen door ransomware. Aanvallers wisten bestanden op de servers van de school te versleutelen en maakten ook gegevens van leerlingen buit. De criminelen claimen 45 gigabyte aan vertrouwelijke en gevoelige gegevens in handen te hebben.

De gegevens zouden betrekking hebben op leerlingen die van 2016 tot en met 2025 op de school zaten, alsmede gegevens van personeel, daterend van 2009 tot en met 2025. Om te voorkomen dat de gegevens worden gelekt eisen de criminelen een losgeldbedrag. De school weigerde het losgeld van 15.000 euro te betalen, waarop de criminelen een bericht naar ouders stuurden. Ze stellen dat ouders de school moeten overtuigen om alsnog te betalen, of anders moeten de ouders 50 euro per kind overmaken. Wanneer betaling uitblijft dreigen de criminelen de gegevens op internet te zetten.

"Wij moesten al onze wachtwoorden op school veranderen, anders zouden ze onze adressen of foto's vrijgeven. We mogen ook op niets drukken, liet de school ons weten, en ook niets betalen. Mijn papa heeft gisterenavond ook een mail gekregen. Dat maakt mij wel een beetje bang. Ze vroegen 50 euro per kind", zo laat een leerling tegenover VRT NWS weten. Hoe de ransomware-aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt.