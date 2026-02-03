Mozilla: belangrijk dat Firefox zonder AI-features is te gebruiken

Het is belangrijk dat gebruikers Firefox zonder AI-features kunnen gebruiken, zo stelt Mozilla. Gisteren werd al bekend dat versie 148 van de browser wordt voorzien van een "kill-switch" voor het uitschakelen van alle AI-features, maar Mozilla heeft nu iets meer details gegeven. Volgens Mozilla verandert AI het web, maar zit niet iedereen hier op te wachten. "We hebben van veel mensen gehoord die niets met AI te maken willen hebben. We hebben ook gehoord van anderen die AI-tools willen die echt nuttig zijn."

Met "AI Controls" kunnen gebruikers AI-features binnen Firefox straks volledig uitschakelen. "Dit laat je Firefox zonder AI gebruiken terwijl we AI-features blijven ontwikkelen voor diegenen die ze wel willen", aldus Mozilla. Het gaat dan om opties zoals het vertalen van websites, link previews die informatie over de gelinkte pagina geven en chatbots binnen de browser die eenvoudig zijn in en uit te schakelen.

Mozilla zegt dat de browser de keuze van gebruikers zal onthouden, ook als die Firefox updaten. "We denken dat keuze belangrijker is dan ooit, nu AI een onderdeel van de browse-ervaring wordt. Wat voor ons belangrijk is om mensen de controle te geven, ongeacht wat ze van AI vinden." AI Controls komt beschikbaar in Firefox 148,die op 24 februari verschijnt.