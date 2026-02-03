Microsoft meldt toename van aanvallen met Python- en macOS-malware

MacOS-gebruikers zijn steeds vaker het doelwit van aanvallen met infostealer-malware, waarbij geprobeerd wordt om wachtwoorden en andere inloggegevens te stelen, zo meldt Microsoft. Ook stelt het techbedrijf dat er een toename is van het gebruik van op Python-gebaseerde infostealers. Volgens Microsoft heeft infostealer-malware het niet langer voorzien op alleen Windows-omgevingen. Er worden alleen geen cijfers gegeven om de gemelde toename te onderbouwen.
Voor de verspreiding van de macOS-malware maken de aanvallers gebruik van Google Ads of malafide advertenties. Deze advertenties laten gebruikers fake applicaties met malware downloaden of stellen dat de gebruiker bepaalde instructies moet uitvoeren. Deze instructies zouden bijvoorbeeld nodig zijn voor het oplossen van een CAPTCHA. In werkelijkheid zorgt het uitvoeren van de instructies ervoor dat het systeem met malware besmet raakt.
De infostealer-malware steelt wachtwoorden uit de browser, cryptowallets, inloggegevens voor clouddiensten en keys en andere "secrets" van ontwikkelaars. Zodra de gegevens naar de aanvallers zijn verstuurd verwijdert de malware zichzelf, aldus Microsoft. Dat stelt dat organisaties hun gebruikers goed moeten voorlichten over de risico's van malafide advertenties, het uitvoeren van instructies en het installeren van niet-gesigneerde DMG-bestanden. Tevens moeten organisaties op verdachte Terminal-activiteiten monitoren.
"Vanwege de groeiende dreiging van op Python-gebaseerde infostealers is het belangrijk dat organisaties hun omgeving beschermen door bewust te zijn van tactieken, technieken en procedures die aanvallers achter dit soort malware gebruiken", aldus Microsoft. Het techbedrijf heeft verschillende Indicators of compromise gegeven waarmee organisaties de aanvallen kunnen detecteren. Het gaat onder andere om hashes, domeinen en ip-adressen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.