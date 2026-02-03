Tilburgs verzorgingshuis lekt burgerservicenummers van cliënten

Het Tilburgse verzorgingshuis De Wever heeft de persoonlijke gegevens van bewoners en cliënten gelekt, waaronder burgerservicenummer. Dat laat Omroep Brabant weten op basis van een bericht van de raad van bestuur van de zorginstantie. De Wever telt vijftien locaties in de regio Tilburg en biedt ouderenzorg aan 2500 cliënten.

Het datalek deed zich voor bij een externe organisatie voor mondzorg waarmee De Wever samenwerkt. Daar is er onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens geweest. Het gaat naast burgerservicenummer om namen, geboortedata en gegevens over tandheelkundge behandelingen van bewoners van De Wever die van 2014 tot midden juni 2023 mondzorg ontvingen. Het datalek is volgens het bestuur gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe het datalek zich precies kon voordoen is niet bekendgemaakt.