'Nederlander vindt financiële schade ernstigste kenmerk van cybercrime'

Nederlanders vinden financiële schade het ernstigste kenmerk van cybercrime. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer dan tweeduizend Nederlanders liet uitvoeren. Tijdens de Najaarsmeting 2025 van de JenV Monitor werden deelnemers gevraagd naar onderwerpen die binnen het werkveld van het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen, waaronder cybercrime.

Op de vraag wat het ernstigste kenmerk van cybercriminaliteit is antwoordt 51 procent financiële schade. De lage pakkans werd door 45 procent van de deelnemers genoemd. Dat cybercrime steeds vaker voorkomt is voor 28 procent het ernstigste kenmerk. 26 procent noemt als kenmerk dat het lastig is om jezelf tegen cybercrime te beschermen. Deelnemers aan het onderzoek konden uit zes kenmerken in totaal twee kenmerken die ze het ernstigst vonden selecteren.

Verder vindt bijna de helft van de deelnemers (48 procent) aan het onderzoek dat politie en justitie momenteel slecht in staat zijn om cybercrime terug te dringen. Een minderheid van één op de tien deelnemers vindt juist dat politie en justitie hiertoe momenteel (zeer) goed in staat zijn. Drie op de tien deelnemers nemen een neutraal standpunt in en denken dat politie en justitie niet goed, maar ook niet slecht in staat zijn om cybercriminaliteit terug te dringen.

Deelnemers aan het onderzoek kregen ook de vraag over welke thema's ze beter geïnformeerd willen worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dan staat op de derde plek het thema cybercrime. De JenV Monitor vindt twee keer per jaar plaats, in het voor- en najaar.