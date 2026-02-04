Amsterdam wil afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven verminderen

De gemeente Amsterdam wil de afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven de komende jaren verminderen, zo laat de gemeente in de Meerjarenstrategie Digitale Autonomie 2026-2030 weten. In 2035 moet de volledig digitale omgeving van de gemeente Amsterdam autonoom zijn waar nodig. Ook staat dan alle gevoelige data van Amsterdammers op Nederlandse of Europese cloudplatforms of on-premises.

In 2030 moet minimaal dertig procent van de cloudopslagdiensten en cloudapplicaties van Nederlandse of Europese leveranciers afkomstig zijn en draaien alle bedrijfskritische processen op Nederlandse of Europese cloudplatforms. De gemeente wil voor de belangrijkste digitale systemen tussen meerdere aanbieders kunnen wisselen, zodat het niet afhankelijk is van één dominante partij.

"Net als andere overheden is Amsterdam sterk afhankelijk geworden van een klein aantal grote, Amerikaanse technologiebedrijven. Dat is niet wenselijk, zeker niet nu de internationale verhoudingen regelmatig op scherp staan", zo laat de gemeente weten. Die stelt dat er door de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven verschillende risico's zijn, onder andere voor de continuïteit, veiligheid en keuzevrijheid. Amsterdam wil uiteindelijk weerbaar tegen deze risico's zijn. "Onze dienstverlening moet continue gegarandeerd zijn, met keuzevrijheid in al onze digitale keuzes, en onze data en processen is veilig afgeschermd van externe invloeden."

Multicloud-omgeving

Veel onderdelen van het plan voor digitale autonomie richten zich expliciet op de cloud. De gemeente schaart hier ook de digitale werkomgeving van ambtenaren onder. "Om deze doelstellingen te halen wordt vanaf het begin gemikt op de ontwikkeling van een multicloud omgeving, waarin voor alle gevoelige data en kritische processen een autonome oplossing gerealiseerd kan worden", laat de Meerjarenstrategie weten.

De gemeente benadrukt dat het ontwikkelen van de multicloud-omgeving deels afhankelijk is van de ontwikkeling van een Rijkscloud of het verschijnen van autonome oplossingen van Nederlandse of Europese leveranciers. Tevens stelt de gemeente dat als onderdeel van het verminderen van de afhankelijkheid er in tussenstappen soms ook data naar de Microsoft-cloud gaat, om vervolgens in zijn geheel naar een autonome oplossing te migreren. "Dergelijke stappen zullen soms onvermijdelijk zijn, en de toezegging om de afhankelijkheid van Microsoft niet te laten groeien moet dan ook vooral in het licht van deze gehele meerjarenstrategie gezien worden, en niet op detailniveau."

De afgelopen jaren zette de gemeente vooral in op alles-in-een oplossingen van met name Microsoft. De gemeentelijke organisatie moet nu in relatief korte tijd geschikt gemaakt worden voor een meer autonome inrichting. "Dat vraagt forse, doch vaak onzichtbare, inspanning", aldus de gemeente. Die zal onder andere gaan zoeken naar alternatieven voor Outlook, Word, Excel, Teams, OneDrive en SharePoint. "Door de dominantie van Microsoft (zowel thuis als op verreweg de meeste kantoor omgevingen) is het voor veel mensen moeilijk voor te stellen, maar al deze functies kunnen ook door andere leveranciers geleverd worden."