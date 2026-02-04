Brussel test interne communicatietool gebaseerd op Matrix-protocol

De Europese Commissie test een interne communicatietool gebaseerd op het Matrix-protocol, dat end-to-end versleutelde communicatie mogelijk maakt. Op dit moment wordt Microsoft Teams als primaire communicatietool gebruikt en Signal als back-up, zo liet een EU-functionaris afgelopen oktober tijdens The Matrix Conference al weten. Signal zou echter voor een organisatie zo groot als de Europese Commissie niet flexibel genoeg zijn.

"Als onderdeel van onze inspanning om meer soevereine digitale oplossingen te gebruiken, test de Europese Commissie een interne communicatie-oplossing gebaseerd op het Matrix-protocol", aldus een woordvoerder tegenover Euractiv. Brussel wil zo kijken of Matrix als aanvulling en back-up voor bestaande interne communicatiesoftware kan dienen. Er zijn volgens Euractiv dan ook nog geen plannen om Microsoft Teams door de Matrix-oplossing te vervangen.