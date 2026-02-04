Brussel test interne communicatietool gebaseerd op Matrix-protocol

De Europese Commissie test een interne communicatietool gebaseerd op het Matrix-protocol, dat end-to-end versleutelde communicatie mogelijk maakt. Op dit moment wordt Microsoft Teams als primaire communicatietool gebruikt en Signal als back-up, zo liet een EU-functionaris afgelopen oktober tijdens The Matrix Conference al weten. Signal zou echter voor een organisatie zo groot als de Europese Commissie niet flexibel genoeg zijn.
"Als onderdeel van onze inspanning om meer soevereine digitale oplossingen te gebruiken, test de Europese Commissie een interne communicatie-oplossing gebaseerd op het Matrix-protocol", aldus een woordvoerder tegenover Euractiv. Brussel wil zo kijken of Matrix als aanvulling en back-up voor bestaande interne communicatiesoftware kan dienen. Er zijn volgens Euractiv dan ook nog geen plannen om Microsoft Teams door de Matrix-oplossing te vervangen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.