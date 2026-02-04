Nieuws
image

Brussel test interne communicatietool gebaseerd op Matrix-protocol

woensdag 4 februari 2026, 14:34 door Redactie, 0 reacties

De Europese Commissie test een interne communicatietool gebaseerd op het Matrix-protocol, dat end-to-end versleutelde communicatie mogelijk maakt. Op dit moment wordt Microsoft Teams als primaire communicatietool gebruikt en Signal als back-up, zo liet een EU-functionaris afgelopen oktober tijdens The Matrix Conference al weten. Signal zou echter voor een organisatie zo groot als de Europese Commissie niet flexibel genoeg zijn.

"Als onderdeel van onze inspanning om meer soevereine digitale oplossingen te gebruiken, test de Europese Commissie een interne communicatie-oplossing gebaseerd op het Matrix-protocol", aldus een woordvoerder tegenover Euractiv. Brussel wil zo kijken of Matrix als aanvulling en back-up voor bestaande interne communicatiesoftware kan dienen. Er zijn volgens Euractiv dan ook nog geen plannen om Microsoft Teams door de Matrix-oplossing te vervangen.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image